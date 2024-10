Sicurezza, criminalità e prevenzione: Questore e comandante dei Vigili del Fuoco in Prefettura

Il Prefetto di Vercelli Lucio Parente, all’indomani del loro insediamento, ha ricevuto il nuovo Questore, Giuseppina Suma, e il nuovo Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, Claudio Giacalone.

L’incontro con il Questore, in un clima di piena cordialità, è stato l’occasione per un primo scambio di vedute sulle tematiche di maggiore interesse riguardanti l’ordine e la sicurezza pubblica della città e della provincia, con un preliminare esame della situazione attuale e delle azioni da programmare a breve e medio termine. L’attenzione, in particolare, è stata dedicata alle attività di controllo del territorio, già positivamente e proficuamente svolte in sinergia con l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, alle iniziative di prevenzione degli episodi di criminalità e di diffusione della cultura della legalità, in un contesto di proficua collaborazione istituzionale.

Altrettanto propositivo e cordiale è stato l’incontro con il nuovo Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco durante il quale il Prefetto si è soffermato sull’importante e delicato ruolo svolto dal Corpo dei Vigili del Fuoco, sia nei contesti emergenziali di protezione civile a tutela dell’incolumità pubblica, sia nelle attività relative alle pianificazioni di emergenza degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. Con l’occasione, è stato affrontato il tema della prevenzione dei rischi cui il territorio della provincia di Vercelli è soggetto, sia idrogeologico, sia idraulico, soprattutto in vista dell’inizio del periodo autunnale, generalmente interessato da fenomeni metereologici intensi e prolungati.