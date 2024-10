Sabato, appuntamento con Naturalvercelli (sotto i portici di piazza Cavour)

SABATO 5 OTTOBRE 2024 dalle ore 08.00 sotto i portici di Piazza Cavour e Via Cavour Confesercenti propone il primo appuntamento mensile dell’autunno 2024 con il mercatino del buono, del naturale e del biologico NATURALVERCELLI.

I sapori e profumi dell’autunno sapranno impreziosire la migliore selezione di frutta, ortaggi, prodotti caseari, pane, miele e di tutto quanto di meglio può offrire la produzione agricola del territorio. Non mancheranno naturalmente i colori, fantasia e originalità delle creazioni artigianali rispettose dell’ambiente.

Per l’edizione di ottobre le bancarelle di Naturalvercelli saranno sotto i portici di Piazza Cavour e Via Cavour aspettando la sfilata degli Alpini prevista nel pomeriggio nell’ambito dei festeggiamenti per i 100 anni della Sezione Alpini di Vercelli.

Mentre DOMENICA 6 OTTOBRE dalle prime ore del mattino VIALE DELLA RIMEMBRANZA accoglierà l’appuntamento mensile con il mercatino del piccolo antiquariato L’BARLAFUS.

Una passeggiata lungo il bellissimo viale che si tinge dei colori della nuova stagione per scovare curiosità, oggetti antichi e vintage, articoli da collezione e per godere della magica atmosfera che l’autunno sa riservare.