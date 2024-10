Cent'anni di orgoglio alpino: tre giorni di festa per la sezione vercellese

Sabato alle 9 apriranno le cittadelle in piazza Antico Ospedale; alle 10 in piazza degli Alpini l'inaugurazione della stele commemorativa delle medaglie d'oro alpine cittadine. Nel pomeriggio prima sfilata, con partenza alle 17 da piazza Paietta e, attraverso corso Libertà, sosta in via Dante per lo scoprimento della targa commemorativa sull'edificio dove nacque la sezione, prima di attraversare piazza Cavour, via Gioberti, via Duomo e piazza d'Angennes, per terminare in cattedrale con la messa in musica officiata dall'arcivescovo Marco Arnolfo. Alle 21,15 concerto al Teatro Civico con l'orchestra di fiati della scuola Vallotti e i cori delle scuole vercellesi.