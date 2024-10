Centenario degli Alpini: i divieti di sosta e transito nei tre giorni della manifestazione

Modifiche alla viabilità e alla sosta in occasione delle celebrazioni per i cent'anni della sezione Alpini di Vercelli in programma nei giorni 4, 5 e 6 ottobre.

I divieti di sosta con rimozione forzata riguardano: dalle 8 alle 12 di giovedì 3 ottobre e dalle 15 alle 19 di domenica 6 ottobre corso Garibaldi, in corrispondenza del p.l. n° 5222, su un tratto di 30 metri di fronte al 1^ ingresso carrabile alla piazza Antico Ospedale; dalle 8 di giovedì 3 ottobre alle 19 di domenica 6 ottobre piazza Antico Ospedale, fila di stalli adiacente il muretto lato edificio Ex 18 e fila di stalli antistanti a quest’ultima; dalle 16 alle 19 di venerdì 4 ottobre via Verdi, ambo i lati del tratto compreso tra piazza Cavour e piazza Pugliese Levi; dalle 9 alle 11 di sabato 5 ottobre piazza degli Alpini, lati circostanti l'aiuola verde del Monumento agli Alpini (compreso lato sinistro di via Derna e lato destro di corso XXVI Aprile); dalle 15 alle 17 di sabato 5 ottobre: piazza Paietta, area ricompresa tra l'aiuola centrale e l'ex palazzo della Regione; dalle 16.30 alle 18 di sabato 5 ottobre le strade facenti parti dell'itinerario della sfilata, segnatamente: corso Libertà, ambo i lati del tratto compreso tra corso Garibaldi e via Cavour; via Cavour; piazza Cavour; via Gioberti, tratto compreso tra piazza Cavour e via Duomo; via Duomo tutta.

Dalle 7 alle 11 di domenica 6 ottobre divieto anche in piazza Battisti, tutta; via Giovine Italia, tutta; corso San Martino, tratto compreso tra piazza Battisti e via Legnano; dalle 9,30 alle 12 di domenica 6 ottobre divieto lungo le strade facenti parte dell'itinerario della sfilata: corso Libertà, ambo i lati del tratto compreso tra corso Garibaldi e piazza Tizzoni; piazza Tizzoni; via Antonio Borgogna; via Gioberti, tratto compreso tra via Borgogna e piazza Cavour; piazza Cavour.

I divieti di circolazione riguardano: dalle 15,30 alle 18.30 di venerdì 4 ottobre: piazza Cavour; dalle 16 alle 17 di sabato 5 ottobre: piazza Paietta, area ricompresa tra l'aiuola centrale e l'ex palazzo della Regione; dalle 17 di sabato 5 ottobre sino al termine della sfilata: lungo le strade facenti parte dell'itinerario della sfilata (piazza Paietta, carreggiata di marcia da piazza Mazzucchelli a viale Garibaldi; corso Libertà tratto compreso tra viale Garibaldi e via Cavour; via Cavour; piazza Cavour; via Gioberti, tratto compreso tra piazza Cavour e via Duomo; via Duomo). Il traffico veicolare verrà sospeso/deviato al passaggio dello sfilamento e dunque immediatamente ripristinato a cura del personale del Corpo di Polizia Locale incaricato del servizio di viabilità.

Dalle 7 alle 11 di domenica 6 ottobre divieto di circolazione in piazza Cesare Battisti, tutta; via Giovine Italia; via Santorre di Santarosa, tratto compreso tra via Menotti e via Crosa; via Crosa. Dalle 10,30 di domenica 6 ottobre sino al termine della sfilata il divieto interessa largo D'Azzo; corso Libertà, tratto compreso tra corso Garibaldi e piazza Tizzoni; piazza Tizzoni; via Borgogna; via Gioberti, tratto compreso tra via Borgogna e piazza Cavour; piazza Cavour. Il traffico veicolare verrà sospeso e deviato al passaggio dello sfilamento e dunque immediatamente ripristinato a cura del personale del Corpo di Polizia Locale incaricato del servizio di viabilità.