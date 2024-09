Sport, disabilità, inclusione: un video racconta gli atleti speciali

Vercelli celebra la Giornata Europea delle Fondazioni grazie a un incontro su Sport/Disabilità e Inclusione, ovvero il tema scelto come filo conduttore di questa 11a edizione da ACRI (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio), a sancire un impegno costante in un settore che la Fondazione CR Vercelli, così come molte altre in Europa, sostiene da tempo con ottimi risultati.

L'appuntamento è alle 11 nella Sala Convegni della Fondazione, in via Monte di Pietà 22: durante l'evento verrà mostrato in anteprima il breve documentario realizzato per l'occasione da Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli: un modo speciale di parlare di Sport e Disabilità prendendo ad esempio la realtà vercellese nelle sue varie declinazioni.