Schianto a San Germano, muore a 39 anni

Tragico epilogo per l'incidente avvenuto, nel tardo pomeriggio di giovedì, sulla Sp 11, tra San Germano e Tronzano.

L'uomo, Matteo Sanfilippo, che viveva a Santhià, era a bordo di una vettura andata completamente distrutta dopo l'impatto con un furgone: per lui, trasporto d'urgenza al Sant'Andrea di Vercelli e ricoverato in codice rosso, non c'è stato nulla da fare. Altre tre persone sono rimaste ferite, in modo meno grave, nel terribile schianto.

Sanfilippo era conosciuto a santhià, dove, tra l'altro, giocava a calcio, militando nel Csi.