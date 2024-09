San Germano, 39enne in codice rosso dopo lo schianto

Grave incidente sulla Strada Provinciale 11, a San Germano, dove un'auto si è scontrata con un furgone. Ad avere la peggio il conducente dell'auto, trasportato dal 118 all'ospedale di Vercelli in codice rosso.

Feriti gli occupanti del furgone: due codici gialli e uno verde.

L'incidente è avvenuto nel tratto che collega San Germano a Tronzano, alcune centinaia di metri dopo il ponte sul canale Cavour: sul posto le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris, del distaccamento volontario di Santhià oltre a una squadra da Torino munita di autogru, per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e del tratto stradale.