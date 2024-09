Anziana rapinata nella zona della stazione, un uomo in manette

Rapina ai danni di una donna, nella mattina di giovedì, a Borgo Vercelli. Le notizie sulla vicenda, avvenuta nei pressi della stazione ferroviaria, sono ancora frammentarie ma per la signora, malconcia e sotto shock per l'accaduto, si è reso necessario il ricorso alle cure del Pronto soccorso.

Dopo che era stato dato l'allarme e richiesto l'intervento del 112, i poliziotti della Questura di Vercelli si sono messi sulle tracce del rapinatore, individuato e bloccato mentre tentava di far perdere le proprie tracce nascondendosi in un'area verde. Il soggetto, un cittadino nordafricano, è stato arrestato e si attende nelle prossime ore l'udienza di convalida per avere un quadro più completo dell'accaduto.

In paese la vicenda ha rilanciato l'allarme sulla sicurezza di alcune zone: l'area della stazione, in particolare, era già stata teatro in passato di episodi di cronaca che avevano avuto per vittime ragazzini anche molto giovani.