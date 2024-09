Risò: presentata al G7 di Ortigia la fiera internazional del 2025

«Il Piemonte è da sempre la Regione più risicola d’Italia con i suoi 114.000 ettari, rappresentando oltre il 50% della superficie del Paese, e soprattutto Vercelli, con 71.000 ettari, detiene quasi il 70% della superficie piemontese - dice il presidente della Provincia, Davide Gilardino -. Per questo era impossibile non pensare a un evento internazionale che ponesse al centro agricoltura, lavoro e cultura; insieme a Ente Risi, al Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e al sindaco di Vercelli Roberto Scheda quindi, siamo partiti con questa grande sfida».

Risò sarà scambio, b2b e b2c nella Borsa Merci attiva settimanalmente nel capoluogo; sarà buon cibo e divertimento con l’allestimento di una grande zona in centro città; sarà scoperta e cultura del territorio, con tour che partiranno da Vercelli diretti verso i borghi delle vie d’acqua e la Baraggia.

«Un’occasione unica per Vercelli essere presente e protagonista al G7 agricoltura. Con un lavoro sinergico tra Istituzioni, siamo pronti ad accogliere la fiera internazionale del riso che metterà al centro il nostro prodotto principale e, soprattutto, farà conoscere al mondo una cultura e una storia secolare: quella di Vercelli e del vercellese. Come affermato più volte, l’amministrazione comunale è aperta al mondo e per questo non dimenticherà la collaborazione con i territori vicini e quelli speculari per risicoltura, come Isola della Scala», dice il sindaco del comune di Vercelli Roberto Scheda.

Il presidente della Regione Alberto Cirio aggiunge: «Lavoriamo per organizzare in Piemonte un grande evento internazionale di racconto e promozione del riso piemontese e del riso italiano nel mondo. Vercelli è a pieno titolo la capitale del riso, e come Regione siamo al lavoro per far conoscere sempre di più la qualità e l’eccellenza di questo prodotto che è buono, perché è il migliore del mondo, è sano perché è gestito nel rispetto dell’ambiente e della salute umana, ed è giusto perché nessuno viene sfruttato nella catena di produzione».

L’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni: «Vercelli già oggi è sede di un’importantissima borsa risi. Deve partire di qui per internazionalizzarla ai livelli più alti e portare la città a diventare capitale mondiale del riso attraverso un evento internazionale, ricco di appuntamenti convegnistici, congressuali e gastronomici che richiamino player, buyer e seller da tutto il mondo per far crescere ancora l’apprezzamento del riso piemontese sui mercati mondiali».