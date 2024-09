Giornate della prevenzione oncologica: le iniziative dell'Asl

Ottobre è il mese della prevenzione al femminile e la struttura complessa di Oncologia dell’Asl Vercelli propone due iniziative a tema: giovedì 17 una giornata di visite senologiche gratuite (su prenotazione) e sabato 19 un incontro aperto al pubblico promosso in collaborazione con la Lilt provinciale di Vercelli. In Valsesia le visite saranno proposte a novembre.

Visite senologiche a Vercelli: come prenotarsi

Nelle giornate del 7 e 8 ottobre, dalle 10,30 alle 12,30, sarà possibile contattare il Centro accoglienza e servizi (CAS) dell’ASL al numero 0161/593242 per prenotare una visita senologica gratuita, a cui sottoporsi nella giornata di giovedì 17 ottobre tra le 14,30 e le 16,30.

Alle visite non potranno prenotarsi le donne che avevano aderito alla Giornata di prevenzione dell’anno scorso, quando l’iniziativa aveva raccolto più di 80 richieste.

Le visite saranno condotte dagli specialisti del Gruppo interdisciplinare cure tumori alla mammella (GIC): i senologi Enrica Soligo e Mario Scansetti, la radiologa specialista in senologia Valentina Buscarino, la radioterapista e oncologa Laura Masini, l'oncologa Renata Torazzo e da Chiara Saggia, direttrice della SC Oncologia e responsabile del GIC.

“Abbiamo scelto di riproporre questa giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno visto l’elevato numero di richieste che avevamo registrato nel 2023 – spiega la dottoressa Saggia – Peraltro proprio quelle visite, che erano state più di 80, avevano permesso di intercettare due casi sospetti/positivi e di svolgere immediatamente degli approfondimenti su entrambe le pazienti, che sono quindi state inserite in un percorso terapeutico seguito direttamente dal personale multidisciplinare del GIC. Oltre alle visite – aggiunge Saggia – abbiamo voluto, insieme al presidente Domenico Manachino, anche a un momento di incontro e divulgazione promosso in collaborazione con la Lilt, durante il quale saremo a disposizione per rispondere alle domande delle donne che comporranno il pubblico”.

L’incontro aperto al pubblico il 19 ottobre

Nella mattinata di sabato 19 ottobre, dalle 9 alle 12, l’Aula magna dell’ospedale Sant’Andrea ospiterà l’incontro “Donna e cancro: conoscere, prevenire e curare il tumore della mammella”, a cui interverranno il presidente Lilt Manachino, Laura Patrucco presidente Patient advocacy, oltre al Direttore sanitario dell’ASL Fulvia Milano, la Dott.ssa Saggia e gli specialisti del GIC coinvolti anche nelle visite del 17 e l’infermiera professionale del CAS Lucia Santamaria.

“Ottobre è un mese ricchissimo di iniziative dedicate alla prevenzione – commenta il Direttore generale dell’ASL, Eva Colombo - Invito la cittadinanza ad utilizzare queste opportunità per controllarsi, conoscere i corretti stili di vita per prevenire l'insorgere delle patologie e per poter avere un confronto con i nostri professionisti sanitari. Alcune iniziative, come queste in ambito oncologico, hanno avuto un gradimento tale, che abbiamo avuto richieste di partecipare anche da fuori Regione, un segnale importante di fiducia nella nostra sanità territoriale”.

Una giornata di visite e novità in arrivo anche a Borgosesia

La collaborazione con Lilt prosegue anche in Valsesia: a fine novembre sarà organizzata una giornata di visite senologiche gratuite all’ospedale di Borgosesia (data e modalità di prenotazione saranno comunicate più avanti), inoltre a breve le volontarie e i volontari dell’associazione inizieranno a essere presenti nelle giornate di apertura dell’ambulatorio senologico, attivato a giugno al Santi Pietro e Paolo, per dare supporto nell’accoglienza delle pazienti.

Prevenzione in primo piano anche a settembre con Amos e progetto Diderot

Per la SC Oncologia l’attività divulgativa rivolta alla popolazione è stata in primo piano anche nel mese di settembre. Venerdì 27 a Santhià la dottoressa Saggia è stata relatrice dell’incontro pubblico “Cancro – come possiamo prevenirlo”, promosso in collaborazione con Fondazione Amos, Comune di Santhià, Parrocchia di Sant’Agata e Centro territoriale per il volontariato.

Inoltre la prevenzione è un tema importante da veicolare anche alle giovani generazioni, ecco perché l’adesione al progetto Diderot di Fondazione CRT con "I care for me, for you": un progetto per parlare ai ragazzi in modo creativo, divertente e coinvolgente di stili di vita e fake news, presentato durante il roadshow dello scorso 20 settembre all’Iti Faccio di Vercelli dalla dottoressa Renata Torazzo.

Gli insegnanti potranno iscrivere le classi interessate durante il click day del 16 ottobre.

L'Oncologia dell'ASL VC diretta dalla dr.ssa Chiara Saggia ha aderito al progetto in collaborazione con ASL Città di Torino, Rete Oncologica Piemonte e Valle D'Aosta e Azienda Zero.