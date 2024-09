Coppa Piemonte, doppio ko per la S2M

Nel secondo concentramento in Coppa Piemonte a Novara la S2M ha subito due sconfitte per 3-0.

La Squadra di Gherardi e Vigliani è ancora un cantiere aperto, per cui molti meccanismi sono ancora da registrare.

Inoltre, alle assenze di Avilia e Comello si è aggiunta anche quella di Mosso per tanto il giudizio definitivo sulla squadra non può essere ad oggi, espresso.

Il prossimo turno di coppa è previsto per domenica 29 settembre, con la S2M che affronterà a Romagnano le padrone di casa del Pavic e la Issa Novara.

S2M VOLLEY VERCELLI – VOLLEY SAN GIACOMO : Avilia, Caricati, Comello, Fenoglio (4), Ippolito (3) , Lupo Laura (5), Lupo Greta, Lecca (L2), Micillo (2), Mosso (L1), Vattimo (2), Vercellone (3), Viazzo (5).

ALL: Gherardi, Vigliani



S2M VOLLEY VERCELLI – PALLAVOLO OVADA: Avilia, Caricati (3), Comello, Fenoglio (3), Ippolito (11) , Lupo Laura (1), Lupo Greta (3), Lecca (L2),Micillo (2), Mosso (L), Vattimo, Vercellone (1), Viazzo (9).

ALL: Gherardi, Vigliani