Rotary Sant’Andrea - Santhià - Crescentino: incontro con il Governatore di Distretto

L’avvocato Vincenzo Maria Carena, Governatore del Distretto 2031, ha fatto visita al Rotary Sant’Andrea Vercelli - Santhià - Crescentino, presieduto da Roberto Isola e al Rotaract Sant’Andrea, presieduto da Umberto Cappa. Mercoledì 18 settembre, al Circolo ricreativo di Vercelli ha incontrato tutti i soci: dopo esser venuto a conoscenza dei progetti dei club, ha parlato dei contenuti alla base della mission del Rotary espressi durante l’assemblea internazionale che si è tenuta ad Orlando. Innanzitutto, il Governatore ha voluto porre l’accentro sul respiro internazionale: “Le persone si esprimevano attraverso diverse lingue – ha detto – ma tutte erano accomunate dalla lingua rotariana, con gli stessi principi”. Ci sono infatti dei valori universali quali diversità, etica, leadership, amicizia e servizio.

Un altro aspetto su cui si è soffermato è quello dell’importanza del progetto mondiale “End Polio Now” per eradicare la poliomelite a livello globale, a cui contribuisce anche la Fondazione Bill Gates. Ma non solo. A livello internazionale ha ribadito quanto sia fondamentale promuovere la “pace positiva”, ovvero la prevenzione al fine di impedire l’insorgenza conflitti: “Il Rotary – ha proseguito Carena - ha deciso di seguire la via della promozione della pace creando condizioni per prosperità, armonia, buona governance, equità economica, sanità, sviluppo sostenibile…”. Carena ha poi parlato dell’importanza del coinvolgimento dei soci nell’attività di club e dell’applicazione del piano di azione per i rotariani e per i club. Infine, ha manifestato apprezzamento per le iniziative che il Rotary Sant’Andrea intende attuare insieme al Rotary Vercelli e Viverone Lago a favore degli anziani. Ha poi preso parola la consorte Valeria che ha presentato le iniziative che verranno intraprese a livello distrettuale con particolare attenzione alle problematiche degli anziani.

Erano inoltre presenti Benedetta Delleani e Carlo Carena nella veste di Segretari Distrettuali e Giorgio Delleani, Assistente del Governatore per i Rotary Club del Gruppo Piemonte Centrale.