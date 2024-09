Confesercenti: sabato appuntamento con "Gusto, sapori e arte"

Sabato 21 settembre torna l’appuntamento con i prodotti alimentari tipici e l’artigianato della mostra mercato "Gusto, Sapori e Arte" organizzata da Confesercenti.

Solo per questa edizione i visitatori troveranno gli espositori del mercato in via Cavour e nel tratto di corso Libertà compreso tra via Lanza e via Fratelli Ponti, mentre in piazza Cavour si svolgeranno le attività della Festa dello Sport.

Aziende agricole, artigiani e creativi proporranno tanti prodotti tipici e a filiera corta, frutta e verdura sempre freschissima e salutare, miele e derivati, formaggi freschi, aromi, creazioni rigorosamente artigianali e home made.