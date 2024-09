Notte Bianca dello Sport, sabato sera di musica e intrattenimento

Vercelli si prepara alla Notte Bianca - Notte dello Sport, organizzata da Ascom Confcommercio Vercelli e Comune di Vercelli nell’ambito della Festa dello Sport (evento realizzato in collaborazione con il Coni).

Sabato 21 settembre a partire dalle ore 18, il centro si anima con aperitivi, apericena e a seguire cene nei bar, ristoranti e pubblici esercizi in genere della città, molti negozi aperti anche in orario serale e alcuni con bancarella all’esterno….ma non solo… Piazza Cavour ospiterà il palco con LiveQueen a partire dalle ore 21.30, con il tributo ai Queen.

Ma in tutta la città ci saranno momenti di musica e intrattenimento: drink e birra alla spina al Portico 4 di piazza Cavour; in viale Garibaldi il Bar Principe propone musica dal vivo con "Come passa il tempo" nel rinnovato dehor mentre in corso Libertà DJ AndyXRws suona alla Patty Hamburgeria Gourmet dove si potranno gustare deliziosi panini e birra. In via Palazzo di Città da Soul Kitchen tapas, american sandwiches, frittini, piatti vegetariani e vegani con Djset Haf (Funky house) mentre in corso Libertà il Bijoux Cafè propone la cena cantata con DJ Hierros. Sempre in corso Libertà dj Unlike Mark e dj Gerard da Fabrika Bakery Steak House mentre al Bar Glamour piatti caldi e freddi, toast, piadine e dj set con Jack Marvo. Aperitivi e ghiottonerie alla Salsamenteria di Via dei Mercati. In piazza Zumaglini Dj Mitch e apericena al Coffee Club mentre in via Dante dj set con DJ Max - Massimiliano Beccuti da Vinomio e aperitivi, apericena con musica da Oyster & Lobster. In via Cavour la roulotte Fluid con cocktail a cura della Torteria; al Bar Bistrot in Largo d’Azzo aperitivo con Dj set a cura di Dj Vito; in piazza Massimo D’Azeglio Botta Francesco e Bar Morgan propongono taglieri di salumi e formaggi, zizzona farcita, pinse romane con vino e cocktail e da Illusion Wine Cafè degustazione di burrito e dj set con Dj Simi. In via Gioberti, da Melty Cocktail Club, aperitivi, piadine, toast, pinse e dj set con dj Suresh. Infine in via Cima Dodici da BSA Beer Club musica dal vivo con "The Réunion Band".