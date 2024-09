Calcio Promozione: due pareggi e una sconfitta per le vercellesi

PROMOZIONE

Due pareggi e una sconfitta per le vercellesi impegnate nel campionato di Promozione. Il Trino, in svantaggio in due occasioni riesce a recuperare e ad imporre il pareggio ad una Santostefanese coriacea. Sugli scudi Brugnera che realizza entrambi i rigori a favore della squadra di Ugo Yon. Procurati grazie allo stesso Brugnera ed a Vergnasco. Un punto anche per la Virtus Vercelli che sblocca la classifica dopo lo stop della 1^ giornata. In vantaggio con Ferrari, dopo pochi minuti giunge la rete della Juve Domo che di fatto congela il risultato. Niente da fare per gli Orizzonti sconfitti in casa dal Cameri. Va a segno Menabò ma il vantaggio è effimero, i novaresi prima pareggiano poi su rigore compiono il sorpasso.

LB TRINO – SANTOSTEFANESE 2-2

Trino: Follini, Ali Davin, Ndiaye Baggio Miceli, Vergnasco Meo Defilippi (dal dal 74’ Petrocelli) Mercandino (dal 72’ Passannante) Brugnera Ciraulo. A disp: Milan, Daniciuc, Malpassuto, Milano, Pancallo, Buscaglia, Visetti. All. Yon.

Marcatori: al 14’ Macalone (S), al 30’ e al 66’ rigore Brugnera (T), al 58’ Scavone (S)

JUVE DOMO – VIRTUS VERCELLI 1-1

Virtus Vercelli: Scrivanti, Cipollone Tinaglia (dal 58’ Corradino), Bianchi (dal 58’ Rredhi) Benincasa Bertolone, Rossi Bellinghieri Ferrari Rognone (dal 76’ Chiaria) Gulin. A disp: Boniperti, Arlone, Gregoraci, Ponzi, Sanna, Verbano. All. Ombergozzi.

Marcatori: al 23’ Ferrari (V), al 27’ De Ponti (J)

ORIZZONTI C.A. - CAMERI 1-2

Orizzonti: Malune, Costa Verlucca, Marteddu (dal 55’ Pane), Pelle Comendale, Botosso (dal 46’ Verna) Cavalla Diadoro (dal 70’ Giovanazzo) Bonadonna (dal 75’ Pallaro) Menabò. A disp: Broglia, Vivirito, Imberti, Bravo, Atzeni. All. Pellerei.

Marcatori: al 62’ Menabò (O), al 65’ Audi ©, all’87’ rigore Medina ©

PROSSIMO TURNO

ALBESE - LB TRINO

VIRTUS VERCELLI – ORIZZONTI C.A.

1^ CATEGORIA

Zero vittorie anche in 1^ Categoria. Il derby tra Cigliano e Santhià finisce 1-1 con botta e risposta confezionate nel 1^ tempo, poi poche emozioni e risultato che rimane inchiodato sulla parità. La Pro Palazzolo incespica con il Trecate (3-1) e segna il gol della bandiera a partita ormai decisa. Divisione della posta per la Crescentinese con le Torri Biellesi (2-2) che spreca il doppio vantaggio conquistato nei primi minuti. Beffa per il Livorno/Bianzè superato nel recupero dal Banchette (3-2) dopo il provvidenziale pareggio di Panipucci.

CIGLIANO – SANTHIA’ 1-1

Cigliano: Grande, N. Genestrone Formia, Bravo Pagano (dal 63’ Avetta) Grosso, Perinetti, Nicita R. Genestrone (dal 65’ Savant Ros, dal 75’ Carena) Germano Moussaif (dal 55’ Corcione). A disp: Leone, Aimaro, Turano, Varacalli. All. Calandra.

Santhià: Di Paolo, Campana (dal 75’ Filippazzo) Conti, Zanino Candela Messano, Ferrero Mrheti (dal 78’ Zire) El Azhari Samarotto (dal 75’ Conteh) Mancino. A disp: Naim, Pairotto, Zara, Cogliati, Malaponti. All. Gigante.

Marcatori: al’8’ Grosso (CI), al 20’ El Azhari (S)

PROSSIMO TURNO

LIVORNO/BIANZE’ – CRESCENTINESE

PRO PALAZZOLO – LA VISCHESE

SANTHIA’ – BORGOLAVEZZARO

TORRI BIELLESI – CIGLIANO