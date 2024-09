Auto in fiamme sulla A4, il rogo stava spostandosi alla vegetazione

Nelle prime ore della mattina di mercoledì la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris e quella volontaria di Santhia sono intervenute sulla autostrada A4 al km 47+200 in direzione Milano, nel comune di Santhià, per l'incendio di un'autovettura.

All' arrivo delle squadre dei vigili del fuoco la macchina era completamente avvolta dalle fiamme, che si stavano espandendo anche a una parte di vegetazione e l'attività delle squadre è servita alla messa in sicurezza dell'intera area. Sul posto anche la Polizia stradale e il personale Autostrade per la gestione della viabilità.