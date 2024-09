Burraco, in 400 al torneo di Asigliano

E’ stato un grande successo di partecipazione il 12° Torneo Regionale di Burraco organizzato dal Circolo di Vercelli, dopo tanti anni in trasferta ad Asigliano, accettando la generosa ospitalità della amministrazione comunale che domenica scorsa ha salutato l’arrivo di circa 400 persone, tante provenienti da club del nord Italia. Nella palestra polivalente tra il verde al centro del paese sono stati allestiti 88 tavoli per i giocatori che si sono contesi il trofeo nei sette turni di smazzate, dalle 11 del mattino alle otto di sera, un tour de force che non ha affaticato gli appassionati dei tavoli verdi che abitualmente affollano tornei in tutta Italia durante i fine settimana.

Hanno fatto così la conoscenza di una comunità che nella pausa pranzo li ha conquistati con piatti fumanti di panissa e agnolotti, dolci e focacce a merenda, sempre col sorriso e la disponibilità di perfetti padroni di casa.

Prima di iniziare a giocare, sotto lo sguardo vigile degli arbitri nazionali Donatella Cambiaghi e Massimo Alba, il vice sindaco Fabio Badano e l’assessore Carolina Ferraris hanno portato il saluto del Consiglio Comunale invitando i partecipanti e loro famigliari al seguito a conoscere qualcosa di più del piccolo borgo celebre per la tradizionale Corsa dei buoi che si svolge a maggio.

Il presidente del Circolo Burraco Vercelli Salvatore Russo si è detto orgoglioso della risposta degli appassionati a quella che per gli organizzatori è stata una grossa scommessa, vinta con tanta fatica ma grande soddisfazione dallo staff coordinato da Liliana Bonaccini con Piera Cossu, Elsa Piloni e la giovane mascotte del Burraco Vercelli Tanja Raeta, che con la sua energia ha conquistato tutti.

Vincitori assoluti del Torneo sono risultati Giulio e Mario Montobbio del Circolo Europa di Alessanadria, seguiti dai novaresi Dario Marigliano e Paolo Pasquali del Club di Casale ma già buone conoscenze dei tavoli verdi della sede di via Garrone. Sempre del girone “A”, migliori delle vercellesi Marilena Quagliato e Silvana Armenise. Nel girone “B” secondo ottimo posto per Fiorenza Arnica e Ninfa Zito. Nel girone “D” sofferto terzo posto per la coppia tutta bicciolana composta da Laura Toscano e Silvano Cavigiolio.

Al termine della premiazione tutti a casa con la promessa di rivederci l’anno prossimo.