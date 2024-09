Operazione "Vite in polvere": ecco come avveniva lo scambio di droga -VIDEO

Scambi di dosi in strada, ma anche confezioni occultate nelle intercapedini di finestre poste sulla pubblica via, dove i "clienti", ritiravano la droga per poi rapidamente dlleguardi in auto. O, ancora, consegna direttamente a domicilio.

Sono le modalità adottate dai tre diversi gruppi di spacciatori che, nella giornata di martedì, sono finiti in manette o hanno ricevuto altre misure cautelari a conclusione dell'operazione "Vite in polvere" condotta dalla Squadra Mobile della Questura.

33 soggetti ritenuti a vario titolo responsabili di aver intrapreso e gestito un costante traffico di sostanze stupefacenti nel capoluogo vercellese, consentendo inoltre di fare luce su oltre 500 episodi di detenzione e cessione di circa 9 kg di hashish, 3 di cocaina e circa 1 chilo e mezzo di marijuana, per un valore sul mercato superiore ai 360.000 €.

L’attività investigativa ha avuto origine nel mese di agosto dell’anno 2023, grazie ad una serie di servizi di osservazione, ed ha permesso di scoprire una florida attività di spaccio posta in essere anche da insospettabili cittadini vercellesi in pieno centro cittadino, talvolta anche nei locali della movida cittadina.

L’articolata attività di indagine, corroborata da accertamenti tecnici oltre che da servizi di pedinamento e da mirati riscontri sugli acquirenti finali, ha permesso di consolidare un robusto impianto accusatorio a carico degli odierni indagati

Nel corso delle attività sono stati arrestati tre soggetti trovati in possesso di importanti quantitativi di sostanza stupefacente e sono stati segnalati amministrativamente alla Prefettura oltre 50 assuntori di sostanze stupefacenti. Durante le perquisizioni, inoltre sono stati rinvenuti circa 500 grammi di sostanza stupefacente di varia tipologia e circa 50.000 euro in contanti, motivo per cui sono stati arrestati tre soggetti.

La Polizia di Stato ha eseguito 21 misure cautelari, di cui 6 in carcere, 6 ai domiciliari, 4 obblighi di dimora e 5 obblighi di presentarsi alla Polizia Giudiziaria, per aver intrapreso e gestito, in concorso tra loro, il predetto traffico di sostanze stupefacenti.