Club Forza Pro: il 24 settembre tutti a Novara

Il Club Forza Pro organizza la trasferta di martedì 24 settembre a Novara, in occasione del derby.

Il ritrovo è fissato per le ore 19,30 in via XX Settembre, di fronte all'ingresso di Parco Camana, con partenza entro le 19,45 e quota di partecipazione fissata in 5 euro (da versare preferibilmente al momento dell’iscrizione).

Le prenotazioni verranno raccolte:

- domenica 8 settembre (dalle ore 17,30)

- venerdì 20 settembre (dalle ore 20,00)

al consueto banchetto informativo allestito presso l'ingresso Gradinata Nord dello stadio,

fino all'inizio delle partite.



Le stesse riprenderanno martedì 17 settembre presso: Da Tommy, in via San Paolo n. 8 a Vercelli, tel.0161.258323 (giovedì pomeriggio chiuso).



Al banchetto dell’8 settembre 2024 è prevista anche una prelazione per i tifosi che hanno partecipato alle nostre trasferte in pullman nella stagione 2023-24.

Si invitano tutti gli interessati ad iscriversi tempestivamente ed a seguire le informazioni sull'andamento delle

iscrizioni che verranno comunicate agli organi di stampa e pubblicate sui social media.

Per informazioni: clubforzapro@gmail.com.