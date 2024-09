Causano guai all'interno di due locali: daspo urbano per un uomo e una donna

Denunciato per gravi disordini, commessi in più occasioni in un circolo di Serravalle Sesia, un uomo di 32 anni già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici, si è visto notificare anche un divieto di accesso per due anni a esercizi o locali di intrattenimento. Il provvedimento del Questore viene considerato una sorta di Daspo urbano e mira a evitare che soggetti socialmente pericolosi e dediti a condotte che provocano turbative negli esercizi pubblici o locali di pubblico intrattenimento possano reiterare questi comportamenti.

Oltre al 32enne è stata colpita da un'analoga misura anche una donna di 48 anni, già gravata da numerosi precedenti penali e di polizia per delitti contro la persona, contro il patrimonio e inerenti agli stupefacenti, questa volta in relazione a fatti avvenuti in un locale pubblico di Varallo.

Violare il divieto del Questore comporta gravi conseguenze, tra cui la reclusione fino a tre anni e la multa da 10.000 a 24.000 euro.