Provinciale chiusa, tra Santhià e Carisio, a causa di un incidente che ha comportato il ribaltamento di un camion.

Secondo le prime informazioni non si sarebbero registrati danni alle persone: tuttavia per consentire le operazioni di messa in sicurezza del mezzo e di ripristino della viabilità il tratto stradale è stato chiuso.

(notizia in aggiornamento)