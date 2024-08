Cigliano: parte la festa patronale di Sant’Emiliano

Cigliano si prepara per la festa patronale di Sant’Emiliano con la Pro Loco, motore della sagra, che compie 30 anni. Nata nel 1994 dal nucleo del Comitato unico manifestazioni ciglianesi, vede alla guida il presidente Enzo Autino coadiuvato dal direttivo e dal vice presidente Marco Vercellone.

Domenica 1^ settembre al via la Fiera di Sant’Emiliano dedicata ad agricoltura, artigianato, prodotti enogastronomici, hobbistica, commercio, antiquariato. Da giovedì 5 settembre la manifestazione entra nel vivo con l’apertura del padiglione e lo stand gastronomico (attivo in durante tutti gli eventi). La serata giovane ha come protagonista il Trash College. Venerdì 6 settembre DJ Linz e Nostalgia 90, sabato 7 settembre presso il campo sportivo 4^ Memorial Gianni Capra (categoria Pulcini), presso il Palatenda apertura con DJ Linz e alle 22,30 concerto degli Showzer. Domenica 8 settembre alle ore 18 concerto della Filarmonica Ciglianese, alle 21,30 spettacolo pirotecnico e alle 22,30 Michele Tomatis. Lunedì presso lo stand gastronomico serata del gran fritto misto piemontese e danze con l’orchestra Marco e il Clan. Per la chiusura della festa patronale, martedì 10 settembre è in programma il Gran galà del volontariato, con esibizione della Filarmonica Ciglianese.

A corollario degli eventi: in piazza Martiri della Libertà Chiosco della Pro Loco e banco di beneficenza Pesca di Sant’Emiliano. Presso la palestra della scuola Don Evasio Ferraris mostra dei Personaggi illustri di Cigliano curata dall’Associazione Vita Tre Cigliano-Moncrivello. In piazza Alleati grandioso Luna Park. Interessante appendice mercoledì 11 settembre presso la Chiesa di Sant'Emiliano (inizio ore 21) con il concerto per organo e trombe di Paolo Tarizzo, Samuel Perinotto e Simone Bottino.