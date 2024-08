Nuovi asfalti sulle strade di Santhià

Sono partiti i lavori di ripristino del manto stradale che era stato manomesso a seguito dei lavori di collegamento dell’impianto di fotovoltaico che dal Comune di Alice Castello ha raggiunto la cabina di distribuzione elettrica, sita in Corso Sempione a Santhià.

Le strade interessate sono: corso Santo Ignazio, via Dante e corso Sempione. Mentre, i lavori di ripristino del manto stradale interessato dai lavori di manutenzione di 2iReteGas dovranno ancora attendere, in quanto la tipologia di intervento, che ha previsto uno scavo con profondità maggiore, richiede un tempo più lungo di assestamento. Il termine dei lavori è previsto per fine anno. A seguito di questi importanti ripristini, l’Amministrazione darà il via ad una serie di importanti asfaltature che la città da tempo necessità, e di conseguenza il rifacimento della segnaletica orizzontale.

«Sono stati mesi di sofferenza per la circolazione della città, interessata da grandi interventi su più fronti e concentrati tutti nello stesso periodo. Con questi lavori di ripristino e asfaltature ci auguriamo di chiudere questo periodo travagliato e ringrazio i Santhiatesi per la pazienza dimostrata. Stiamo facendo tutto il possibile per fare in modo che le aziende completino i lavori nel minor tempo possibile», commenta il vicesindaco Mattia Beccaro, con delega ai Lavori Pubblici