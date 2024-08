Peste suina africana: focolaio in un allevamento del vercellese

È stato riscontrato un nuovo focolaio di peste suina africana in un allevamento in territorio piemontese, in provincia di Vercelli, a Lignana, che si aggiunge ai tre casi precedenti segnalati in provincia di Novara, due a Trecate e uno a Vinzaglio. A renderlo noto è il bollettino dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Come era purtroppo prevedibile, si allarga dunque, il fronte del contagio.

Il totale dei casi accertati in Piemonte sale così a 666 (nel conteggio sono compresi i quattro focolai negli allevamenti suinicoli). «Con il caso nell’allevamento di Lignana crescono a 159 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana», concludono dall'istituto.