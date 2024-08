Incidente sulla A25: una persona intrappolata nell'auto ribaltata

Una persona è stata ricoverata in ospedale in osservazione dopo l'incidente che ha coinvolto due mezzi sulla A26, intorno alle 11 di domenica 25 agosto.

Dopo uno scontro avvenuto avvenuto al chilometro 21 e 800 in direzione Vercelli (nel Comune di Crova), uno dei due mezzi si è ribaltato, intrappolando all'interno l'occupante. Per i soccorsi sono intervenute una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli e una squadra Volontaria del distaccamento di Santhià: arrivate sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco si sono occupate di estrarre la persona dall'abitacolo, collaborando poi con il 118 per prestare i primi soccorsi.