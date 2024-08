Club Forza Pro: sempre vicini alla squadra, nel bene e nel male

Mancano ormai poche ore all’inizio di un nuovo campionato della nostra amata Pro.

Ovviamente anche noi tifosi faremo la nostra parte. Il nostro Club, come accade da oltre 25 anni sarà sempre vicino alla squadra, nel bene e nel male, sia in casa, dove potrete trovare come sempre il nostro banchetto informativo all’ingresso della Gradinata Nord prima delle partite, sia in trasferta, in auto o pullman (a proposito, il primo bus sarà organizzato per il derby a Novara: restate sintonizzati!!!). Il tutto nonostante l’ostacolo costituito dalla discutibile programmazione imposta da Sky, che in cambio di un contributo economico non certo rilevante ha già iniziato a cucinare il solito “spezzatino”. Nelle prime sette partite saremo impegnati in ben cinque giorni diversi e come sempre ad orari in cui non serve indossare… gli occhiali da sole. Non lamentiamoci poi se i sofà sono pieni e gli spalti desolatamente vuoti….