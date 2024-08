Trattamenti contro l'Infantria: l'elenco delle zone interessate

E' in corso la disinfestazione per eliminare l'ifantria americana, lepidottero che, nella fase embrionale assomiglia molto alla processionaria del pino ma che, a differenza di quest'ultima, è innocua per gli animali e per l'uomo. Tuttavia la presenza massiccia di larve pelose in alcune zone della città ha spinto l'amministrazione comunale a realizzare una campagna di disinfestazione.

«Si tratta di un lepidottero defogliatore polifago di provenienza nordamericana che nello stadio larvale assomiglia molto alla processionaria del pino - spiega l'assessore all'Ambiente, Antonio Prencipe -. La processionaria, tuttavia, appare in primavera sulle conifere, mentre l’ifantria americana predilige aceri, salici, tigli e olmi, mai le conifere».

In ambito urbano i disagi maggiori sono rappresentati dalle larve che, raggiunta la maturità, abbandonano la vegetazione per raggiungere i ricoveri dove svernare. Anche se provvisti di appariscenti setole non sono urticanti. «L’Amministrazione Comunale - aggiunge Prencipe - sta provvedendo a trattare le alberate interessate. Per far fronte a tale problema, il Comune di Vercelli ha programmato interventi di disinfestazione in alcune aree verdi e viali cittadini».

Nella giornata di giovedì 22 si è proceduto con il trattamento di via Zamenhof, via Maffi, parco Brevi, via Ticino, via Restano, via Egitto, via Meucci, via del Vezzolano, Parco Baden Powell, via Tahon de Revel, via Don Pollone oltre al campo sportivo Canadà, alla piscina ex Enal e all’area verde di via Cantarana.

Da lunedì 26 agosto, si procederà con ulteriori interventi in corso Rigola (tratto iniziale verso corso Matteotti), corso Magenta, corso Salamano, corso Bormida, via Fornace Sandri, Largo Giusti, Papaliacco (tra Palazzetto e Campo Coni).

«Per il trattamento viene utilizzato un piretroide di sintesi a base di permetrina e piretro naturale privo di piperonilbutossido, registrato come PPO (Prodotto Per Ornamentali) e utilizzabile in ambito urbano».