Aravecchia, al via i lavori di rifacimento del campo sportivo

Mezzi al lavoro, nell'area sportiva dell'Aravecchia, in via Baracca, per la riqualificazione del campo di calcio e delle strutture annesse.

I lavori all'impianto sportivo comunale vengono eseguiti dalla ditta De.Bo3 di Cameri che ha ottenuto l'appalto per il rifacimento del campo, l'edeguamento di spogliatoi e impianti. Opere che hanno un importo di poco superiore ai 263mila euro e che vengono finanzaite attraverso il bando Sport Missione Comune.

Quello sul campo dell'Aravecchia è uno degli ultimi interventi in programma sulle strutture rionali deputate a ospitare attività calcistica: negli ultimi anni il Comune era già intervenuto al Canadà, al Piemonte Sport, al Concordia e in via Viviani, strutture attorno alle quali gravitano società sportive giovanili.