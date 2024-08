Nel tardo pomeriggio di mercoledì 14 agosto, intorno alle ore 19, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento Volontario di Santhià è intervenuta in viale Vittoria per la messa in sicurezza di alcune finestre di un immobile in disuso, che a causa del forte vento erano cadute in strada colpendo un auto ma senza causare problemi a persone.