Fissate le esequie di Gianluca Lombardi, morto a 35 anni

Sono stati fissati i funerali di Gianluca Lombardi, il 35enne revisore contabile nello studio commercialisti Ciocchetti e socio del titolare Francesco Radaelli al bar Bijoux di corso Libertà. L'uomo era morto mercoledì 31 luglio in un incidente avvenuto in viale Rimembranza.

Sulla vicenda la Procura della Repubblica aveva aperto un fascicolo e disposto l'autopsia. Al termine degli accertamenti medico legali è ora arrivato il nulla osta per le esequie. Lombardi, originario di Olcenengo, si divideva tra il lavoro nello studio commercialistico e la gestione del Bijoux, locale molto conosciuto all'imbocco di corso Libertà. Nella serata di mercoledì 31 luglio, insieme alla compagna Ilaria, avrebbe dovuto partire per un periodo di vacanza: il tragico schianto, avvenuto all'incrocio con via Marco Polo ha cancellato in un attimo sogni e futuro.

Oltre alla compagna, Lombardi lascia i genitori, Margherita e Nino, la sorella Eleonora con Massimo e la piccola Adele; il fratello Matteo con Linda; la nonna. Le esequie si svolgeranno sabato alle 10.30 in Duomo mentre il rosario verrà recitato venerdì 9 agosto alle 17 alla Casa Funeraria di Caresanablot. Il feretro di Gianluca Lombardi verrà poi tumulato nel cimitero di Olcenengo.