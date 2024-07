Addio a Gianluca Lombardi, morto a 35 anni nell'incidente di viale Rimembranza

Grande sconcerto e cordoglio, in città e a Olcenengo, per la tragica morte di Gianluca Lombardi. Il 35enne, socio del Bijoux Cafè all'imbocco di corso Libertà, conosciutissimo a Vercelli, è la vittima dell'incidente avvenuto, nel pomeriggio di mercoledì, in viale Rimembranza.

Una tragedia che, sui social, sta destando una vasta eco, anche per le modalità con le quali è avvenuta che ripropongono il tema della sicurezza stradale anche all'interno dei centri urbani.

«Con immenso dolore e tristezza annuncio la perdita del mio caro cugino Gianluca - scrive in un post Erick Lombardi, cugino della vittima -. In questo momento difficile, il mio cuore è vicino ai miei amati zii Nino e Margherita, e ai miei cugini Eleonora e Matteo. Che possano trovare la forza e il conforto necessari per superare questa terribile prova. Gianluca vivrà per sempre nei nostri ricordi e nei nostri cuori».

Lombardi era diretto verso piazza Solferino, in sella alla sua moto che si è scontata, all'altezza dell'incrocio con via Marco Polo, con una Opel condotta da un 45enne. Ad avere la peggio, nell'impatto, è stato il motociclista, trasportato in ospedale dal 118 in condizioni gravissime e deceduto poco dopo l'arrivo al Sant'Andrea.

A svolgere gli accertamenti del caso è la Polizia locale che ha lavorato nel corso del pomeriggio per ricostruire le responsabilità del dramma. Diversi residenti della zona, tuttavia, hanno sottolineato, anche attraverso i social, le insidie di un incrocio in cui, spesso, la visibilità è insufficiente per consentire un'immissione sicura sul viale per chi arriva da via Marco Polo.