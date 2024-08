Pro Vercelli, fine del ritiro

Si è conclusa con lo 0-0 nell'amichevole contro l'Albinoleffe il breve ritiro della Pro Vercelli a Druogno. Tanto lavoro e un paio di test: quello vinto 6-0 contro il Team della Val Vigezzo (in cui hanno giocato e segnato Andrei Anton classe 2003 difensore italo-romeno del Torino Primavera e Marwen Gazoul, 20 anni l'anno scorso all'Alessandria) e il pareggio contro i seriani dell'ex Mustacchio che saranno rivali delle bianche casacche.

Nel lasciare Druogno, mister Paolo Cannavaro analizza la settimana "in quota". "L'obiettivo principale era quello di mettere più benzina possibile nel motore della squadra. Per questo ho trascurato l'aspetto dei risultati, che in questa fase interessano relativamente, guardando piuttosto alla preparazione e ai grossi carichi di lavoro. Sono soddisfatto di quanto abbiamo fatto in questa settimana: sia per il lavoro che per l'impegno che hanno messo i ragazzi negli allenamenti. Sotto questo profilo il bilancio è positivo. Sapevo d'avere a disposizione una squadra con tanta voglia di mettersi a disposizione dell'allenatore e dello staff per migliorarsi".

La Pro lascia la Val Vigezzo per tornare a Vercelli dove proseguirà la preparazione: domenica 11 alle 18, al Piola, primo match ufficiale in Coppa Italia contro la Lucchese (gara a eliminazione diretta).