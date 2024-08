Piazza Cavour ignorata dalla nuova maggioranza

Che Piazza Cavour abbia bisogno di un intervento immediato di manutenzione è sotto gli occhi di tutti, per una questione di decoro e sicurezza. Lo avevamo detto in campagna elettorale e lo abbiamo proposto al primo consiglio possibile, quello di ieri.

Lo abbiamo fatto tramite un emendamento sottoscritto anche dalla Lista Civica Bagnasco e dal gruppo di Azione - Stati Uniti d'Europa. Una modifica che prevedeva fosse finanziato immediatamente un intervento di ristrutturazione degli arredi di piazza Cavour, modifica che manteneva in equilibrio il bilancio e aveva ricevuto il parere tecnico favorevole.

Nonostante ciò, la maggioranza ha votato contro, senza una plausibile motivazione. Che di conseguenza leggiamo nell’indisponibilità ad accogliere una proposta proveniente dall’opposizione, atteggiamento che si scontra con la disponibilità al dialogo declamata dal Sindaco. Il nostro auspicio è che il dibattito spinga l’Amministrazione a intervenire, per restituire decoro alla Piazza ed evitare che la mancata manutenzione possa essere causa di incidenti alle persone, che la politica deve prevenire utilizzando al meglio le risorse disponibili.

Risorse che ci sarebbero state: l'amministrazione comunale ha stanziato ieri in totale 2,8 milioni di euro dall'avanzo di bilancio, che potevano essere utilizzati per interventi strutturali su opere pubbliche, come abbiamo appunto proposto con il nostro emendamento.

Così non è stato: la maggior parte degli investimenti sono per compensare la loro stessa mancanza di visione su alcuni capitoli chiave (come il sociale, per il quale avevano previsto erroneamente una spesa minore) e le loro previsioni irrealizzate di entrate (come quelle dei parcheggi). Oppure per opere ordinarie importanti, come quelle sul verde e sulle strade (che per noi dovevano includere anche la manutenzione dei cimiteri, altra nostra proposta bocciata), ma che andavano accompagnate con altro.

Non certo con ulteriori spese sulla piscina di Via Prati, per la quale si investono altri 300mila euro per il completamento della piscina esterna. A conferma del fatto che la loro progettualità, oltre a non essersi realizzata, era anche incompleta.

Nei prossimi anni i tagli del Governo renderanno l'operatività degli enti locali sempre più complessa e servirà una grande programmazione e visione per poter usare al meglio le poche risorse disponibili, evitando sprechi o aumenti.

Non sarà semplice amministrare, ma se l'approccio continuerà ad essere quello di farlo in maniera sconnessa e priva di linearità, sarà difficile superare le sfide che aspettano la nostra città.