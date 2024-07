Anziano si perde nei boschi della Valsesia

Momenti di paura, nella serata di lunedì 29 luglio, pre un anziano che si era allontanato da casa a Scopello, senza dare proprie notizie per diverse ore.

Per le sue ricerche sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Varallo, insieme a una della centrale di Vercelli con l’U.C.L. (Unità di Comando Locale), insieme a quelle della Guardia di Finanza di Alagna con i cinofili, il Soccorso Alpino di Scopello e i Carabinieri di Scopa. La macchina dei soccorsi, mobilitata in modo importante, ha consentito di ritrovare l'anziano in buono stato di salute: dopo ore di preoccupazione, l'uomo ha riabbracciato i suoi cari giunti sul posto.