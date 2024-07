Inizia la gara di Pellielo, alla sua ottava Olimpiade

Inizia alle 9,30, l’ottava Olimpiade di Giovanni Pellielo, inossidabile tiratore vercellese, che vanta già tre argenti e un bronzo olimpici.

Le prime tre serie di qualificazione prevedono 75 lanci per ognuno dei 30 tiratori di Fossa Olimpica maschile qualificatesi per l’appuntamento più importante del quadriennio. Affronterà i primi 25 piattelli alle 9.30 sul campo A e proseguirà alle 11 sul campo B ed alle 13 sul campo C.

Recordman di partecipazione alle Olimpiadi, Pellielo sarà in gara con avversari fortissimi: una sfida nella sfida per il vercellese al quale, in carriera, manca solo l'oro olimpico.