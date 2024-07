Cigliano: un successo la serata con Alessandro Perissinotto

Cigliano. Serata di grande successo per Alessandro Perissinotto (lunedì 22 luglio, Centro incontri). Pubblico numeroso, monologo interessante, questi gli ingredienti che hanno caratterizzato la presentazione del libro La guerra dei Traversa.

La narrazione dell'autore un mix di spettacolo e di emozione ha coinvolto gli spettatori: una serie di vicende crude e drammatiche all'alba della dittatura fascista, vittime innocenti frutto di una società che il secolo precedente ha costruito priva di una classe politica capace di dare un futuro alle nazioni. Un collasso politico che si riflette sull'Europa senza sconti e precorre il totalitarismo tedesco. Ricordando la teorica politica Hannah Arendt, ebrea nata in Germania, fuggita prima in Francia e poi negli Stati Uniti, autrice degli articoli che descrivono il processo (1961) al funzionario delle SS Eichmann, confluiti nel libro La banalità del male. Un male che percorre la Torino del 1922 fino al 18 dicembre in cui esplode una ferocia avvelenata e aggressiva che in breve tempo circonda l’intero continente europeo.

L’iniziativa era compresa nel progetto “Tra le righe” finanziato con il contributo del Centro per il Libro e la Lettura.