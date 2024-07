Al via il Gioin Music Festival

Debutta questa sera il “Gioin Music Festival", evento pensato per offrire alle band, ai cantanti e ai dj locali l'occasione per farsi conoscere. L'evento si inserisce nel programma delle manifestazioni estive promosse dal Comune per animare le serate estive.

«L’obiettivo di queste serate è di animare il centro storico, offrendo alla cittadinanza serate che saranno occasione per rilassarsi e divertirsi a ritmo di musica, in un’atmosfera conviviale – dice l'assessore agli Eventi Domenico Sabatino – la location prescelta è la splendida cornice di piazza Cavour, cuore della città, perfetta per godersi la musica sotto le stelle».

Si partirà con il “Gioin Music Festival”, venerdì 26 e sabato 27 luglio, «un evento con il quale abbiamo voluto dare spazio prima di tutto ai giovani artisti locali. Diverse band proporranno brani propri e cover di artisti famosi, alternandosi sul palco dalle 21 a mezzanotte e mezza», aggiunge l’assessore alle Politiche Giovanili Martina Locca. All'appuntamento hanno aderito Vercelli Rock School, Distonic Funk, MartinaGil, Sylve & Simon, Maister, Tied And Bonded, Smokin' Tears, Chaba & Teo, Poio, , Boss Lady Vy e Jackmarvø.

Il fine settimana successivo, sabato 3 agosto, con orario dalle 21,00 a mezzanotte e mezza, ci sarà la tanto amata “Silent Disco”: saranno allestiti alcuni dj set di diverso genere musicale, in versione “silent”, ossia in cuffia.

Infine sabato 10 agosto, con orario dalle 21,00 a mezzanotte e mezza, una grandiosa “Serata in musica” che farà ballare l’intera piazza con un mix esplosivo di musiche dance.

Gli eventi sono gratuiti e aperti a tutti.