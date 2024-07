Imprenditoria in lutto per Piermario Viale, fondatore di Faby Line

Lutto improvviso nel mondo dell'economia vercellese. A 79 anni è morto Piermario Viale, fondatore e titolare della “Faby Line” di via Szegoe, azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti per le unghie dei quali rappresenta uno dei primi cinque brand a livello internazionale nel settore. Nell'azienda, fondata nel 1979, lavorano tuttora la moglie Fabiana, vice presidente esecutivo della società, e i figli Alberto e Alessandro. Imprenditore attento alle tendenze del mercato e abile nell'intuire i nuovi sbocchi per un settore importante nel made in Italy, Viale ha sempre puntato sulla qualità e l'innovazione.

Nei primi anni '90 era stato segretario della Lega Nord di Bossi e consigliere comunale: eletto a Palazzo di Città nel 1993 nelle file del Carroccio, Viale ruppe quasi subito con il sindaco Mietta Baracchi Bavagnoli, andando a creare un gruppo autonomo che avrebbe aperto la strada alla successiva crisi e alle elezioni anticipate.

I funerali saranno celebrati martedì alle 11,30 in Duomo; mentre il rosario sarà recitato domani, lunedì, alle 17,30 in Santa Maria Maggiore.