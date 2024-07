Aspettando la Sagra: in piazza Cavour la St.James Big Band

Organizzata dal Comitato Vecchia Porta Casale, in collaborazione con il Comune, si terrà sabato 20 luglio, con inizio alle 21,30, in piazza Cavour, il tradizionale appuntamento con Aspettando la Sagra.

L’evento, come ogni anno, rappresenta il prologo di quella che sarà la Sagra d’la Panissa, manifestazione giunta quest’anno alla trentaduesima edizione e in programma, come sempre, sull’area esterna della Palestra Mazzini nel mese di agosto. Nel corso della serata sarà presentato il programma della Sagra per poi passare ad un concerto di musica d’ascolto. Ospite del Comitato sarà questa volta la “St. James Big Band”, nata circa due anni fa dall’incontro tra Fabio Buonarota e la storica Società Musicale di Candelo San Giacomo, con l’idea di dar vita a una swing band in stile americano. Il repertorio riprende quello della gloriosa “Swing Era”, da Glenn Miller ad Artie Show, passando da Count Basie e Benny Goodman. La formazione (5 trombe, 4 tromboni, 5 sax, chitarra, piano, contrabbasso e batteria) è inoltre impreziosita dalle voci di Luana Spinella e Francesco Scardoni, che interpretano i grandi classici di Ella Fitzgerald e Frank Sinatra. La Big Band è diretta dal Maestro Fabio Buonarota, prima tromba dell’artista internazionale Mario Biondi. La serata in programma in piazza Cavour è a ingresso libero. Al termine i cuochi del Comitato offriranno a tutti gli intervenuti la celebre panissa vercellese.