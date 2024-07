Ascom White Night: un sabato sera a tutta musica

Vercelli si prepara alla Notte Bianca White Ascom Night, organizzata da Ascom Confcommercio Vercelli e Comune.

Sabato, a partire dalle 18, aperitivi, apericena e a seguire cene nei bar, ristoranti e pubblici esercizi in genere della città, molti negozi aperti anche in orario serale e alcuni con bancarella all’esterno….ma non solo…

Piazza Cavour ospiterà il palco con musica dal vivo di Alex Tomatis and the Live Band a partire dalle 21, con cover italiane per tutte le età. Sangria e birra alla spina al Portico 4 di Piazza Cavour.

In via San Paolo, Bijoux Cafè sarà ospite dei colleghi Da Tommy, Il Chicco e Violante con pane e salam dla duja, gorgonzola dolce in coppetta e gallette di riso con drink e intrattenimento musicale con Trio Diferente. In viale Garibaldi al Bar Principe propone musica dal vivo con The Nameless nel rinnovato dehor mentre in corso Libertà, alla pizzeria Da Pupetta musica dal vivo con Paddy Rock e presso Patty Hamburgeria Gourmet panini e birra con dj AndyXRws. Sempre in corso Libertà dj Unlike Mark e musica dal vivo con "Chiara e l'altro” da Fabrika Bakery Steak House, dj set con Lorenzo Gianino al Bar Glamour. "Live in the bookstore" con Cecilia Costantini in via Laviny alla Libreria Giovannacci e, in piazza Zumaglini Dj set con Andrea Mamone; al Coffee Club e in via Dante, musica dal vivo con Mattia Penini e la sua band, da Vinomio. In via Cavour la roulotte fuid con cocktail a cura della Torteria e birra alla spina da Vicolo Schilke all’angolo con corso Libertà. In via Verdi aperitivo con prodotti da forno e bevande e dj set con vinili alle Due Muse con @mathii, @gela e @fahrenheit mentre in piazza Massimo D’Azeglio Botta Francesco e Bar Morgan propongono taglieri di salumi e formaggi con vino e cocktail e da Illusion Wine Cafè insalata di fregola sarda con pesce e verdure e dj set con Mauro Finassi e, ancora: in via Gioberti, da Melty Cocktail Club, apericena e dj set con dj Suresh.

Itinerante nel centro storico con il suo “carretto” con ostriche e champagne Oyster & Lobster oltre a Daniele Albanese con zucchero filato e palloncini.

Infine in via Cima Dodici da BSA Beer Club musica dal vivo con Never Cobain - tribute band dei Nirvana.

«Organizzare iniziative che possono dare nuovo slancio alla città coinvolgendo i commercianti e i servizi del territorio è una delle priorità dell'Amministrazione Comunale - dice il sindaco, Roberto Scheda -. Vogliamo una città viva, capace di accogliere le novità e pensare ai giovani che possono trovare divertimento anche in loco». Dal canto suo, l'assessore agli Eventi, Mimmo Sabatino, aggiunge: «Queste serate sono una grande occasione di promozione del territorio e al contempo di sostegno all'imprenditoria locale. Vogliamo che la 'Notte Bianca' diventi un momento speciale per Vercelli, un evento consolidato nel tempo per tutti, vercellesi e non».