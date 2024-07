Scontro tra auto e moto: ferito un centauro

Incidente tra un'auto e una moto, nel pomeriggio di sabato 1 luglio, ad Alice Castello.

Ad avere la peggio il motociclista, trasportato in ospedale dai mezzi del 118. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra le viste Selva e Marghera e, per i soccorsi sono intervenuti, oltre ai sanitari, anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris e la squadra volontaria di Santhià: all'arrivo il personale ha provveduto in collaborazione con i sanitari della medicalizzata di Santhià e i volontari di Borgo d'ale a prestare i primi soccorsi al malcapitato motociclista, mentre l'autista della macchina risulta illeso. La dinamica dell'incidente al vaglio dei carabinieri di Santhià che si sono occupati dei rilievi e della gestione del traffico.