Aggredisce i poliziotti dopo una tentata rapina al supermercato

Ha rubato un pacchetto di biscotti e, vistosi scoperto, ha aggredito il vice direttore e un dipendente di un market cittadino, trasformando così il furto in rapina. Non pago, se l'è presa anche con i poliziotti intervenuti su richiesta del personale del punto vendita. Alla fine, per un nigeriano di 28 anni si sono aperte le porte del carcere con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, alle quali si aggiungono le denunce per tentata rapina e danneggiamento aggravato.

Mattinata movimentata quella di lunedì 8 luglio: trascorsi pochi minuti dall’apertura di un supermercato cittadino, il vice-direttore dello stesso e un altro dipendente ivi in servizio sono stati aggrediti da uno dei primi avventori, che, dopo aver occultato una confezione di biscotti all’interno della propria giacca, vistosi scoperto, ha dato in escandescenze, riversando la propria ira nei confronti del personale, spintonando e percuotendo i due.

Durante tali attimi, il vice-direttore è riuscito ad allertare il numero unico di emergenza 112, richiedendo l’intervento del personale della Questura, giunto sul posto in pochi minuti.

Gli operatori delle Volanti hanno rapidamente rintracciato e riconoscevano il soggetto segnalato, un ventottenne di origine nigeriana, senza fissa dimora, che, in forte stato di agitazione, che, fin da subito, ha assunto un atteggiamento non collaborativo e aggressivo nei confronti degli agenti.

Questi ultimi, dopo aver esperito alcuni vani tentativi di riportare alla calma l’uomo, lo hanno contenuto e portato a fatica all’interno dell’autovettura di servizio, che veniva danneggiata dal predetto. Durante tali fasi l’uomo colpiva altresì gli operatori, procurando loro lesioni.

La mattina del 9 luglio, il giudice ha poi convalidato l’arresto, applicando la misura cautelare personale della custodia in carcere.