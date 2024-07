L'oratorio della Madonna dell'Orto riapre per la festa e la messa

Il seicentesco Oratorio della Madonna dell’Orto di Gattimara, è tornato a vivere: giovedì 5 luglio, in occasione della festa, la messa è stata concelebrata da monsignor Franco Givone e da don Amedeo Degregori, animata con i canti intonati dal seminarista Francisco. Alla celebrazione hanno partecipato molte persone, tra le quali anche il sindaco e il vice sindaco. La chiesa era chiusa ormai da anni e il tetto versa in condizioni preoccupanti: le offerte raccolte saranno devolute per i lavori di manutenzione dell’edificio sacro.

Nell’omelia don Franco ha ricordato come la chiesa fosse stata edificata da due gattinaresi che avevano fatto fortuna a Roma e chiedevano alla Madonna di essere salvati dalla peste che flagellava l’Italia. Scampati all’epidemia, i due Scribante costruirono la chiesetta come ex voto, edificandola fuori dalla cinta di Gattinara, in un luogo dove ci si poteva dissetare, concretamente e metaforicamente, attingendo alla Vergine l’acqua che ristora e rinfresca, chiedendo accoglienza e un ristoro, bussando alla porta da pellegrini, dopo aver percorso un lungo cammino. «Qualcosa si è mosso, adesso bisogna proseguire. Grazie a chi si è interessato all’organizzazione di questa festa: Lorenzo Perazzo e Massimo Bot hanno fatto ripulire la chiesa, Luigi ha fatto sì che fosse riattivata l’illuminazione interna, sono stati portati dei bellissimi fiori. L’idea di riaprire la chiesa ha colpito i gattinaresi, tanto che ognuno si è sentito in dovere di fare qualcosa: questa è la base di ogni comunità, da qui si può ripartire, scuotere la polvere del viaggio, purificarsi, aprire il cuore», ha detto il parroco.

Don Franco, al termine della celebrazione, ha espresso il desiderio che si crei un gruppo di animatori di questa chiesa, che la mantengano viva. Chissà se nasceranno gli Amici della chiesetta della Madonna dell’Orto?