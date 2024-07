Ponte Sant'Anna, ennesimo incidente: «Da 40 anni aspettiamo l'ampliamento»

«E' un’opera strategica che questo territorio attende da almeno 40 anni, ora non abbiamo più pazienza - dice Ferrero -. Lo scorso anno, proprio in questo periodo, eravamo sul ponte insieme alla Regione Piemonte e alla Città Metropolitana di Torino per annunciare lo stanziamento di ulteriori 4 milioni di euro che erano necessari a coprire l’aumento dei costi e finalmente dare il via alla fase di appalto e poi di realizzazione. Dodici mesi più tardi poco o nulla si è mosso. Il progetto esecutivo è in fase di validazione ma pare che serviranno, forse, ulteriori risorse per coprire altri aumenti di costo».

Uno scenario che, più passa il tempo, più sembra mettere a rischio l'esecuzione dei lavori. «Nel 2001 questo intervento costava 6milioni di euro, oggi il quadro economico totale è lievitato a quasi 21milioni. Se attendiamo ancora, oltre a continuare ad avere una viabilità pericolosa, quanto ci costerà?», si chiede Ferrero.