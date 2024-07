Operaio 36enne si ferisce gravemente a una mano

Stava lavorando all'interno di una ditta specializzata nella lavorazione dei compensati, situata in via Novara a Robbio, quando improvvisamente un operaio di 36 anni si è procurato una ferita molto profonda che ha coinvolto anche i tendini, mentre stava utilizzando una sfogliatrice per il legno.

Sul posto sono stati allertati i soccorsi del 118 giunti con un'ambulanza della Croce Azzurra di Robbio, un'automedica e l'elisoccorso proveniente da Milano.

Dopo le prime cure ricevute l'uomo è stato caricato sull'elicottero e trasportato all'ospedale Circolo di Varese specializzato in questa tipologia di traumi alla mano.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Robbio e il personale di Ats Pavia per ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto