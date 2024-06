Università del Piemonte Orientale: Rizzi è il nuovo rettore

L'Università del Piemonte Orientale ha un nuovo rettore: al secondo turno Menico Rizzi, professore ordinario di Biochimica al Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale e componente Anvur, ha superato il quorum richiesto, fissato a 264 voti, ottenendo 287 preferenze. Gli altri candidati, Mario Valletta e Michele Mastroianni, hanno ottenuto rispettivamente 216 e 17 voti. Le schede bianche sono state 7.

Il nuovo Rettore, che entrerà in carica il prossimo 1° novembre, sarà alla guida dell’Upo per il sessennio 2024-2030, succedendo a Gian Carlo Avanzi, che ha ricoperto il ruolo nel sessennio 2018-2024. Pro-rettore sarà Gianluca Gaidano, professore ordinario di Malattie del sangue al Dipartimento di Medicina traslazionale dell’UPO.

Laureato in Chimica nel 1990 all’Università di Pavia, si è addottorato in Biotecnologie molecolari all’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza e ha svolto attività di ricerca e formazione presso lo European Molecular Biology Laboratory (EMBL) ad Amburgo, Germania con EMBO fellowship e presso la University of York (UK). Dal 1997 al 1999 è stato ricercatore in Biochimica alla Facoltà di Farmacia dell’Università di Torino e poi dal 1999 al 2004 professore associato in Biochimica all’Università del Piemonte Orientale. Dal 2004 al 2008 è stato professore di I fascia in Biologia molecolare e dal 2008 a oggi professore di I fascia in Biochimica. Ha inoltre ricoperto numerosi incarichi istituzionali: componente del Senato Accademico; delegato del Rettore per la Ricerca; presidente del Nucleo di Valutazione; coordinatore del Dottorato di Ricerca in Biotecnologie farmaceutiche e alimentari.

Ha ricoperto importanti incarichi all'esterno dell'ateneo ed è co-fondatore della spin-off accademica UPO iXTAL e membro di società scientifiche nazionali e internazionali. Dal 2009 al 2019 è stato rappresentante UPO in seno al consiglio direttivo del Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Malaria – Italian Malaria Network.