Aido, il vercellese Marcello Casalino nel consiglio nazionale

Dal 23 giugno, Marcello Casalino è stato nominato consigliere nazionale Aido in rappresentanza della Regione Piemonte. Da sempre impegnato nel mondo del volontariato e attivo in varie Associazioni soprattutto legate al mondo della donazione, riveste già importanti incarichi come, ad esempio, Presidente della sezione AIDO InterComunale “Francesco Barbonaglia, Giuseppe Lovascio” di Vercelli e della sezione Provinciale “Aldo Ozino Caligaris” OdV Vercelli.

I volontari e i sostenitori delle associazioni di cui fa parte esprimono le loro congratulazioni, certe che ci saranno tante occasioni per collaborare e lavorare insieme.

«Il mio percorso in Aido – commenta Casalino – ha rappresentato una continua crescita personale e professionale, ringrazio la delegazione Aido Piemonte che durante l’assemblea è stata compatta, capace, professionale e sempre sul pezzo, la mia elezione a consigliere nazionale è merito del lavoro svolto egregiamente da tutta la delegazione piemontese. Cito Fabio portavoce e Alessio, Paola, Roberto, Anna, Luisa, Gianfranco, Isabella, tutti insieme a fare squadra e uniti per il dono a favore dell’ente Aido. L’esperienza che andrò a fare in Aido Nazionale sarà ancora un’ulteriore opportunità di confronto con la realtà italiana dell’Associazione; cercherò di mettere a frutto le mie capacità e di essere l’espressione del territorio di cui rappresenterò le istanze. Dobbiamo, infatti, lavorare per combattere le liste d’attesa dove ancora, purtroppo, ci sono oltre 8 mila pazienti che aspettano un trapianto in Italia, fare rete con le altre Associazioni che si occupano del dono e rendere il cittadino sempre più consapevole di fare una scelta per il bene della collettività. Ringrazio tutti i volontari, colleghi, amici che in questi anni mi hanno supportato e aiutato».