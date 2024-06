Applausi e commozione per il saggio della Scuola Danza Freedom

“Una grande serata il saggio finale della Scuola Danza Freedom MAD formata da tante eccellenze vercellesi che potrebbero tranquillamente dare del filo da torcere ai professionisti. Bravi,Brav”

Ecco come introduce, in un post su Facebook, l’assessore allo sport Mimmo Sabatino che, entusiasta, ha assistito ad entrambi gli spettacoli della Freedom M.A.D del 16 giugno scorso al Teatro Civico di Vercelli applaudendo e alzandosi in piedi alla fine.

La sua reazione non è altro che la cima di una montagna di apprezzamenti che ha sommerso i ragazzi, gli insegnanti e la Direttrice Artistica Deborah Clemente che già alla fine del primo tempo “MATILDA” si è commossa per il lavoro svolto egregiamente dai più piccoli della scuola che hanno recitato, ballato ed emozionato portando sul palco anche degli effetti speciali; la protagonista Eleonora Pergianni di soli 8 anni, nei panni di Matilda, ha tenuto il palco per 60 minuti come una vera professionista, facendo immergere il pubblico in un’emozionante storia tratta dal film/musical di Netflix. Insieme a lei Giorgia Vercellino nei panni della preside cattiva Sig.ina Trunchbull che è stata in grado di rappresentare perfettamente il personaggio, la maestra Jenny interpretata da Carolina Tua e Chiara Sacco nei panni della bibliotecaria sig.ra Phelps entrambe scelte da Deborah perché ritenute perfette per il ruolo ed, infatti, il risultato è stato a dir poco impeccabile.

A seguire, lo spettacolo di “ANASTASIA” tratto dal cartone del 1997, un grande classico che ha immerso il pubblico in una vera e propria favola apertasi con la magica caduta di neve che ha riempito il palco durante la coreografia della protagonista Merjem Burraci che, nei panni di Anastasia, ha catapultato il pubblico nella storia della famiglia Romanov.

Mery, nonostante i suoi 16 anni. ha interpretato il suo personaggio esattamente come la sua Direttrice Artistica immaginava, rendendola orgogliosa della sua performance.

Al suo fianco Alberto Bagna, nei panni di Dimitri, anch’esso interpretato in modo eccellente, la sua spalla Christian Scagliotti in Vladimir, la nonna di Anastasia interpretata da Giulia Vecchio e Sophie che è stata rappresentata da Silvia D’Aguanno, direttamente dal Teatro Alla Scala Matteo Sala che ha interpretato l’antagonista cattivo Rasputin e il suo fedele compagno Bartok interpretato dalla giovanissima ma bravissima RebeccaMaria Leccese, nuova scoperta dell’anno come attrice comica e ballerina.

Un cast meraviglioso per entrambi gli spettacoli completato da tutto il corpo di ballo della scuola.

“Deborah Clemente sempre una grande e professionale maestra che ha messo insieme ai suoi insegnanti due spettacoli di livello e qualità veramente eccezionale.”

Sabatino finisce così il suo post su Facebook confermando che il centro studi professionale Freedom M.A.D. si distingue sempre per la sua alta professionalità, preparazione e i suoi spettacoli che non hanno eguali.