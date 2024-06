Baglione: «Vercelli, la vittoria più bella"

Riceviamo e pubblichiamo.

Si è chiuso con il più importante dei risultati, la vittoria a Vercelli, nella città capoluogo di Provincia, un lungo periodo di elezioni amministrative che ha visto la Lega provinciale affermarsi come partito in grado di esprimere e sostenere candidati civici, alcuni riconfermati, altri nuovi, tutti pronti a dare il proprio contributo per le città e i paesi che andranno ad amministrare.

Per noi sono sono stati mesi di decisioni e di lavoro molto importanti. Nonostante un periodo certamente “impegnativo” per il nostro partito, a livello territoriale siamo riusciti non solo a tenere alle Elezioni Europee e Regionali, ma abbiamo vinto la più grande delle sfide: a Vercelli abbiamo chiesto che fosse Roberto Scheda il candidato per tutto il Centro Destra, ci abbiamo creduto da sempre e ci abbiamo lavorato a lungo, per poi ottenere la sua candidatura e, finalmente, la vittoria.

Roberto, non solo è un amico fraterno, è il miglior sindaco che la città di Vercelli, il nostro capoluogo di Provincia, potesse avere.

Personalmente, sono davvero felice per il risultato ottenuto, so quanto lavoro c’è stato per arrivare fino a qui e so quanto ne abbiamo ora davanti, ma quando fai le scelte giuste, non sbagli mai.

Grazie a Riccardo Molinari, il nostro segretario regionale, che fin da subito mia ha sostenuto e ha creduto in questa scelta, controcorrente, le sfide più importanti si vincono insieme e, a Vercelli, insieme abbiamo fatto un risultato storico.

Oltre a Vercelli, voglio ricordare l’affermazione di Roberto Veggi, riconfermato sindaco di Alagna e di Francesco Pietrasanta, anche lui riconfermato nella sua Quarona. Questi risultati sono la dimostrazione dell’importanza di lavorare bene per le proprie comunità e di come, se lo fai, le persone, gli elettori ti premiano sempre.

Anche il risultato di Angelo Dago, consigliere regionale uscente, che ha ottenuto oltre 2400 preferenze, dimostra come l’impegno e la passione per il proprio territorio siano determinanti. Angelo, a causa di una legge elettorale che non premia le piccole province come la nostra, non sarà consigliere regionale, ma potrà certamente portare la sua esperienza a Torino a servizio della nostra Provincia e lavoreremo per questo.

Ora ci aspetta un importante lavoro la Lega nasce come movimento legato ai territori ed è nel nostro territorio che vogliamo crescere sempre più.

E’ solo lavorando al servizio delle proprie Comunità, dalle più piccole alle più grandi, che si fa realmente politica con la P maiuscola. Il mio impegno, come segretario provinciale, va proprio in questa direzione. Aprire le porte del nostro movimento, ai più giovani e a chi vuole cambiare il mondo, partendo dal luogo in cui vive.

Implementeremo le consulte tematiche, per portare proposte e soluzioni, coinvolgendo tutti coloro che lo vorranno.

Sono segretario provinciale della Lega da poco più di un anno e sono davvero felice di poter condividere questi risultati con tutte le persone che hanno creduto nella nostra squadra.

La sfida di Vercelli, la più importante delle mie scelte, è stata la più bella delle vittorie e, soprattutto, sarà l’inizio di un lungo percorso di ricostruzione e impegno.

E come sempre dico: Uniti si vince.