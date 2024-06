Auto in fiamme vicino al casello di Carisio

Nella prima serata di domenica 23 giugno la squadra dei Vigili del fuoco di Livorno Ferraris e quella volontaria di Santhià sono intervenute sull'autostrada A4 dopo il casello di Carisio in direzione Torino per un incendio autovettura.

All'arrivo delle squadre l'occupante era già fuori e lontano dalla sua vettura: l'intervento è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza dell'area interessata.

Non ci sono feriti da segnalare, ma il mezzo è andato completamente distrutto.

Sul posto anche gli agenti della Polizia stradale e gli addetti dell' autostrada.